Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником

По словам президента, пограничная служба под силу лишь настоящим патриотам

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Президент Беларуси адресовал поздравления с Днем пограничника, который отмечается 28 мая. По случаю профессионального праздника Александр Лукашенко поблагодарил военнослужащих, командование и ветеранов органов пограничной службы.

По словам президента, пограничная служба «под силу лишь настоящим патриотам, верным воинскому долгу и преданным Отечеству», она - одна из самых престижных и ответственных.

Лукашенко убежден, что Беларусь и ее народ находятся под надежной защитой, «благодаря существенным преобразованиям в пограничной сфере, высокому профессионализму и постоянной боевой готовности».

Особую признательность президент высказал ветеранам, которые берегли мир на белорусской земле.

- В год 75-летия Великой Победы мы вспоминаем, как защитники границ первыми героически держали удар врага, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Охраняя рубежи Родины сегодня, вы продолжаете славные традиции героев, твердо стоите на страже безопасности государства.