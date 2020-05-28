Школьников с подтвержденным коронавирусом освободят от выпускных экзаменов

Школьников освободят от выпускных экзаменов, если у них подтвержденный коронавирус. Фото: belta.by

Все, что для этого потребуется — заявление от родителей

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Постановление Министерства здравоохранения было опубликовано на Национальном правовом портале. Оно уже вступило в силу.

В документе пояснили, что если у ученика подтвержденный COVID-19, то он освобождается от выпускных экзаменов. Все, что требуется — заявление от родителей на имя директора школы.

Список учащихся, заболевших коронавирусом или находящихся на самоизоляции, в местные органы образования предоставят центры гигиены и эпидемиологии.

«На основании полученной информации местные органы управления образования подготовят соответствующий приказ и оперативно доведут его до сведения учреждений общего среднего образования. Учащимся в документ об образовании будут выставлены годовые отметки», - отметили в Министерстве образования.

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