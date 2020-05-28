У Лукашенко 11 лет живет лабрадор, которого президенту подарили пограничники
В День пограничника, который отмечается 28 мая, вспомнили о щенке, которого президенту Беларуси подарили на пограничной заставе в 2009 году. Это было в Лоеве в Гомельской области, на границе с Украиной, когда Александр Лукашенко посещал кинологический центр Госпогранкомитета. Президенту вручили симпатичного черного лабрадора. Его родители - чемпионы России и Беларуси. Лукашенко тогда обрадовался подарку.
Оказалось, что пес, которому дали американское имя Ллойд, спустя 11 лет и сейчас живет у президента в Дроздах.
- Лабрадор по кличке Ллойд до сих пор живет у Лукашенко! Не смотря на солидный возраст, Ллойд до сих пор служит президенту верой и правдой! - сообщает неофициальный телеграм-канал пресс-службы президента «Пул Первого».
Читайте также:
Лабрадор, акиту-ину и дворняга: какие собаки в любимчиках у президентов