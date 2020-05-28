У Лукашенко 11 лет живет лабрадор, которого президенту подарили пограничники

У Лукашенко уже 11 лет живет этот лабрадор. Фото: пресс-служба президента

Собаку вручили в Лоеве в 2009 году

Изменить размер текста: A A

В День пограничника, который отмечается 28 мая, вспомнили о щенке, которого президенту Беларуси подарили на пограничной заставе в 2009 году. Это было в Лоеве в Гомельской области, на границе с Украиной, когда Александр Лукашенко посещал кинологический центр Госпогранкомитета. Президенту вручили симпатичного черного лабрадора. Его родители - чемпионы России и Беларуси. Лукашенко тогда обрадовался подарку.

Оказалось, что пес, которому дали американское имя Ллойд, спустя 11 лет и сейчас живет у президента в Дроздах.

- Лабрадор по кличке Ллойд до сих пор живет у Лукашенко! Не смотря на солидный возраст, Ллойд до сих пор служит президенту верой и правдой! - сообщает неофициальный телеграм-канал пресс-службы президента «Пул Первого».

Читайте также:

Лабрадор, акиту-ину и дворняга: какие собаки в любимчиках у президентов