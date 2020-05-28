В Свислочи мужчина набросился на жену с ножом прямо на улице - заступился прохожий

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Неравнодушный прохожий в Свислочи спас женщину от ее же мужа. Пьяный супруг встретил жену с ножом на улице и едва не зарезал.

- Вечером 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил 32-летнюю супругу с работы. Он повалил женщину на землю и стал наносить ей удары ножом в область грудной клетки. Женщина активно сопротивлялась, хватала лезвие ножа руками. На помощь пришел прохожий, который оттянул ее супруга, забрав у него нож. Сейчас женщина в больнице, ее жизни ничего не угрожает, - рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Нападавший убежал, но скоро его вычислили и поймали. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

- Мотив и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются, - добавили в СК. - Назначены экспертизы, допрошена потерпевшая и свидетели.