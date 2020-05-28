С антисептиками, масками и специальной рассадкой. В Министерстве образования рассказали, как пройдут экзамены у школьников

При проведении выпускных экзаменов у школьников, будут соблюдены все эпиднормы. Фото: b-g.by

Во время проведения выпускных экзаменов рекомендовано придерживаться санитарно-эпидемиологических норм

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В телеграм-канале Министерства образования РБ сообщили, что при проведении выпускных экзаменов у школьников, будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы.

«Необходимо обеспечить наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты. Экзамены должны проводиться в больших классах, в которых предварительно провели влажную уборку и проветривание. Учеников необходимо рассадить по одному за партой», — пояснили в Минобразовании.

Если экзамен проходит в устной форме, то в ведомстве порекомендовали разделить учеников на группы по пять человек. В кабинете разрешено находиться только членам экзаменационной комиссии, которые должны быть в масках.

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