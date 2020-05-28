Власти Минска решили, как с 1 июня будут штрафовать любителей парковаться на газоне

Водителей оштрафуют за парковку на зеленой зоне и за поврежденный газон. Фото: pixabay.com.

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О том, как в белорусской столице решили наказывать нарушителей правил парковки, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Нововведение будет работать в Минске уже с 1 июня. И столичные власти 28 мая озвучили механизм отлова неумелых «парковщиков».

Так первыми обращать внимание на нарушителей будут работники предприятий, на балансе которых находится та или иная зеленая зона. Работник будет фотографировать машину, припаркованную на газоне, фиксировать дату и время нарушения и передавать всю информацию в милицию. Далее за дело возьмутся уже сотрудники РУВД, они привлекут к ответственности автолюбителя за нарушение ПДД и сообщат информацию о нем обратно в организацию - владельцу газона.

И тут водителю «прилетит» второй штраф: предприятие, оценив сумму повреждений, направит претензию. Если нарушитель не оплатит ущерб, его дело направят в суд.

- Таким способом будем наказывать с 1 июня любителей парковаться на зеленых зонах. В итоге нарушители заплатят дважды: и штраф за нарушение ПДД, и ущерб за поврежденный газон, - резюмировали в Мингорисполкоме.

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