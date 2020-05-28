2020-05-28T12:27:34+03:00
Минск
КП Беларусь

Власти Минска решили, как с 1 июня будут штрафовать любителей парковаться на газоне

Причем платить нарушители будут сразу два штрафа
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Водителей оштрафуют за парковку на зеленой зоне и за поврежденный газон. Фото: pixabay.com.Водителей оштрафуют за парковку на зеленой зоне и за поврежденный газон. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

О том, как в белорусской столице решили наказывать нарушителей правил парковки, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Нововведение будет работать в Минске уже с 1 июня. И столичные власти 28 мая озвучили механизм отлова неумелых «парковщиков».

Так первыми обращать внимание на нарушителей будут работники предприятий, на балансе которых находится та или иная зеленая зона. Работник будет фотографировать машину, припаркованную на газоне, фиксировать дату и время нарушения и передавать всю информацию в милицию. Далее за дело возьмутся уже сотрудники РУВД, они привлекут к ответственности автолюбителя за нарушение ПДД и сообщат информацию о нем обратно в организацию - владельцу газона.

И тут водителю «прилетит» второй штраф: предприятие, оценив сумму повреждений, направит претензию. Если нарушитель не оплатит ущерб, его дело направят в суд.

- Таким способом будем наказывать с 1 июня любителей парковаться на зеленых зонах. В итоге нарушители заплатят дважды: и штраф за нарушение ПДД, и ущерб за поврежденный газон, - резюмировали в Мингорисполкоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До 5 июня ГАИ проводит акцию «Осторожно дети!» и штрафует за не включенные фары.

В начале каникул по статистике много детей травмируются на дороге (подробности).

В Госавтоинспекции рассказали, каким будет обновленный КоАП.

Нарушения будут балльными, а штрафы - со скидками, можете поверить?! (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На торгах 28 мая рубль снова ослаб ко всем валютам
Власти Минска решили, как с 1 июня будут штрафовать любителей парковаться на газоне
С антисептиками, масками и специальной рассадкой. В Министерстве образования рассказали, как пройдут экзамены у школьников
В Свислочи мужчина набросился на жену с ножом прямо на улице - заступился прохожий
У Лукашенко 11 лет живет лабрадор, которого президенту подарили пограничники
Школьников с подтвержденным коронавирусом освободят от выпускных экзаменов
Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником
В Минске водитель не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в светофор
В аптеках Гомеля снова не хватает масок из спанбонда
Рыбак незаконно ловил рыбу в Гомельской области, а в это время его фотографировали инспекторы
Женщина украла у своей соседки в Витебске несколько пар сережек. Сумма ущерба - около 1300 белорусских рублей
Автомобиль в Минске сбил семилетнего ребенка во дворе жилого дома. Он в больнице
Коронавирус в Ивье: введен обязательный масочный режим
В Минске с 1 июня возобновит работу Визовый центр Великобритании. Из-за пандемии коронавируса посетители должны быть в масках
Беларусь и Венгрия хотят расширить сотрудничество в сфере здравоохранения
Видеофакт! Легковушка врезалась в трамвай в Минске
Гомельчанин привез с вахты крупную партию героина
Шанс перебросить документы в последний день будет: как поступят с абитуриентами-2020, которые тянут с выбором?
Мамам нельзя - пустят только абитуриентов: как будут подавать документы в вузы в 2020 году
В Мозырском районе на заводе рабочего насмерть ударило током
В секонд-хендах запретят продавать новые вещи? Постановление МАРТ вынесли на общественое обсуждение
С 1 июля Турция возобновляет авиасообщение с Беларусью
Месть или прикол? Машину на парковке «Короны» замотали в пленку и расписали краской
Уже точно визы будут по 35 евро: Совет ЕС утвердил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима
Лавров и Макей обсудили выход США из Договора по открытому небу и похвалили друг друга за борьбу с коронавирусом
Из Беларуси в Литву в цистерне с рапсовым маслом пытались вывезти 15 тысяч пачек сигарет