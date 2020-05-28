Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 мая 2020 года: снова 900+ заболевших за сутки и еще 5 умерших

В Беларуси более чем у 39 тысяч человек диагностирован COVID-19. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 апреля 2020 года

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В пресс-службе Минздрава сообщили о том, что в Беларуси на 28 мая число диагностированных пациентов с коронавирусной инфекцией составило 39 тысяч 858 человек. Это еще 902 выявленных случая коронавируса за сутки. Таким образом, число заболевших ковидом в республике снова больше 900 за сутки.

- На четверг, 28 мая, выздоровели и выписаны домой еще 737 пациентов, всего за время пандемии - 16 тысяч 660 человек, - констатировали в Минздраве.

Также в ведомстве сообщили и количество проведенных за последние сутки тестов на выявление COVID-19 - 13 тысяч 715. С начала пандемии общее их количество составило 499 249 тысяч штук.

К сожалению, за последние сутки пополнилась и печальная статистика смертности - еще 5 человек не смогли победить болезнь. За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 219 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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