2020-05-28T13:56:57+03:00
Экономика
КП Беларусь

На торгах 28 мая рубль снова ослаб ко всем валютам

Больше всего подорожал евро
Павел МИЦКЕВИЧ
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На торгах 28 мая рубль снова ослаб ко всем валютамНа торгах 28 мая рубль снова ослаб ко всем валютамФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 мая рубль снова ослаб ко всем иностранным валютам. По данным на полдень, больше всего подорожал евро - примерно на 1 копейку. Курс европейской валюты вырос на 0,51% - до 2,656 EUR/BYN.

Доллар поднялся скромнее - на 0,2% (+0,0048) - до 2,4138 USD/BYN.

Совсем чуть-чуть подорожал российский рубль - на 0,05% (+0,0018) - до 3,3953 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, накануне, 27 мая, белорусская валюта тоже подешевела >

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