2020-05-28T13:56:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В пятницу 29 мая - сильный ветер, в выходные - ливни. Стало известно, когда дожди в Беларуси закончатся

Со вторника, 2 июня, похолодает, зато осадки прекратятся
Павел МИЦКЕВИЧ
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Стало известно, когда дожди в Беларуси закончатсяСтало известно, когда дожди в Беларуси закончатсяФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В пятницу, 29 мая, осадки в Беларуси продолжатся, кроме того, ожидается усиление ветра порывами до 15 - 18 м/с. Во многих районах страны прогнозируют грозы и ливни. Зато потеплеет до плюс 18 градусов днем. А в Гомельской области будет настоящее лето - до плюс 23 градусов.

В выходные, 30 - 31 мая, сохранится ветреная дождливая погода. В субботу на большей части территории пройдут продолжительные дожди, днем по Гомельской области местами ливни. В некоторых районах - грозы. Температура воздуха ночью - 8 - 15 градусов тепла, днем - плюс 13 - 20 градусов, в Витебской области - до 23 градусов тепла. Примерно такая же погода ожидается и в воскресенье, прогнозирует Белгидромет.

В первый день лета, в понедельник, 1 июня, осадки во многих регионах продолжатся. А вот со вторника дожди прекратятся на всей территории страны. Но это будет еще не лето - ожидается небольшое похолодание и облачное небо.

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