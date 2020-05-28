МВД о биометрических паспортах и ID-картах: выдавать на руки начнем в январе 2021 года

Как и планировалось, в 2021 году в Беларуси начнут выдавать новые биометрические документы. Фото: sb.by.

Специалисты из Латвии и Китая должны были приехать для настройки программ и оборудования для биодокументов в мае, но из-за коронавируса сроки сдвинулись

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В пресс-службе МВД заявили, что из-за пандемии настройка необходимого оборудования для выдачи биометрических документов сдвигается на месяц. Но в целом на сроки выдачи паспортов нового образца это не повлияет, сообщила belta.by.

- Специалисты из Латвии и Китая должны были приехать для настройки оборудования в мае, но из-за эпидситуации пока отложили на месяц. В остальном все мероприятия из дорожной карты введения биометрических документов выполняются согласно срокам. Остается надеяться, что наши зарубежные партнеры вовремя прибудут в Беларусь, чтобы осуществить настройку необходимого ПО и оборудования, чтобы уже в январе 2021 года мы смогли начать выдачу биометрических паспортов, - уточнил Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД.

Тем не менее, даже несмотря на задержку по настройке ПО, все оборудование уже находится в Беларуси. Часть программ устанавливают белорусские специалисты, при необходимости консультируясь онлайн. Уже сейчас в МВД готовятся к массовой выдаче паспортов и карт нового образца.

- Убеждены, что биометрические документы будут востребованы у граждан Беларуси. Они заменят целую линейку документов, которые действуют на данный момент в республике, - уточнил представитель МВД.

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Сроки замены паспортов на новый образец и «карту с чипом» сдвинулись на год (подробности).

Какими будут ID-карты и биометрические паспорта в Беларуси?

В документах теперь будет не только фото, но «зашифрованные» отпечатки пальцев, электронная подпись и другие личные данные (подробности).

Например, ID-карта заменит часть функций белорусского паспорта, станет единственным документом, удостоверяющим личность. А биометрический паспорт будет нужен только для зарубежных поездок.

Кроме того, биометрические документы заменят служебные и дипломатические паспорта, проездной документ беженца и проездной документ лица без гражданства. ID-карты будут получать не только граждане Беларуси, но иностранцы на ПМЖ и лица без гражданства.

Получить паспорту и ID-карту в Беларуси будет обязательно по исполнению 14 лет, но можно будет, как и с паспортом, оформить раньше для ребенка.

Стоимость ID-карты в Беларуси составит 1 базовую - 27 рублей, а биометрического паспорта 3 базовые - 81 рубль.