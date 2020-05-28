Бабарико обогнал Лукашенко в поисковых запросах с начала этапа сбора подписей

Цепкало пока больше интересует белорусов, чем Тихановская

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Белорусы активно спрашивают у Гугла о возможных кандидатах в президенты. Напомним, сейчас среди претендентов, которые собирают подписи за свое выдвижение, - 14 человек. По данным аналитики Google Trends, чаще всего белорусы ищут информацию о потенциальном кандидате Викторе Бабарико. Он обогнал по интересу пользователей действующего президента Александра Лукашенко. Речь идет о периоде с начала сбора подписей.

Бывший глава ПВТ Валерий Цепкало пока больше интересует белорусов, чем Светлана Тихановская. Других возможных кандидатов белорусы гуглят менее охотно, пишет interfax.by.

А что касается Бабарико, то информацию о нем чаще ищут пользователи Минской области. В других регионах республики по-прежнему лидирует Лукашенко.

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