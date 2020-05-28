2020-05-28T14:10:23+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко об отставке посла Словакии: «Это международный скандал»

В беседе с послом Сербии белорусский лидер поделился впечатлениями о последних событиях в дипкорпусе [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко послу Сербии: "Чтобы следующий посол после вас был такой, как вы". Фото: belta.by.Лукашенко послу Сербии: "Чтобы следующий посол после вас был такой, как вы". Фото: belta.by.
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Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что после участия в параде на День Победы в Минске ушел в отставку посол Словакии Йозев Мигаш.

В четверг, 28 мая, эту тему Александр Лукашенко поднял в личной беседе с коллегой Мигаша - послом Сербии в Беларуси Велько Ковачевичем. Видео разговора опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

- Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии. Это был действительно достойный поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, более того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку. Это, вообще, международный скандал, - пояснил белорусский лидер.

Также Лукашенко напомнил, что сам Мигаш не раз говорил о том, что вырос в семье настоящего патриота, его отец был партизаном и боролся нацизмом.

- Ну как можно этому человеку предъявлять претензии? – возмутился Лукашенко и добавил. - Если так уже произошло, надо было просто промолчать. Такие заявления и за такие вещи наказывать человека… Это неприемлемо!

Президент Беларуси принял посла Сербии с прощальным визитом. Фото: belta.by.

Президент Беларуси принял посла Сербии с прощальным визитом. Фото: belta.by.

Но главной темой встречи с сербским послом Велько Ковачевичем был его отъезд в Сербию. Эту новость белорусский президент принял с сожалением, сообщили в пресс-службе главы страны.

Он высоко оценил вклад дипломата в двусторонние отношения между странами, попросил «по-дружески» передать президенту Сербии просьбу: «Чтобы следующий посол после вас был такой, как вы. Если будет лучше, мы не против».

Также Лукашенко уточнил, что власти Беларуси имеют высокую заинтересованность в том, чтобы отношения с Сербией были добрыми.

- Для меня огромная честь, что вы нашли время и приняли меня с прощальным визитом. То, что вы и бывший президент Сербии Николич, и нынешний глава страны - Александр Вучич сделали для укрепления и развития отношений Беларуси и Сербии, имеет историческое значение, - прокомментировал Велько Ковачевич.

А Лукашенко сказал в ответ, что принимает его с прощальным визитом - как посла. Но как человека, гостя, приглашает приезжать в Беларусь всегда.

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