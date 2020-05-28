2020-05-28T14:43:02+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко спрогнозировал восстановление экономики через пару-тройку месяцев, но на это время поручил поддержать трудовые коллективы

Встречаясь с управделами президента Виктором Шейманом, глава Беларуси потребовал, чтобы была оказана поддержка людям и трудовым коллективам
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко поручил поддержать трудовые коллективы из-за пандемии коронавируса: «Может быть, пару месяцев, пока в мире восстановится экономика». Фото: belta.by.Лукашенко поручил поддержать трудовые коллективы из-за пандемии коронавируса: «Может быть, пару месяцев, пока в мире восстановится экономика». Фото: belta.by.
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«Комсомолка» ранее уже писала о том, что Александр Лукашенко пообещал новшества в зарплатах бюджетников, но не для всех сразу, а дифференцировано и точечно.

В четверг, 28 мая, президент принял с докладом управделами Виктора Шейман и снова поднял тему помощи людям в условиях пандемии, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Так глава страны потребовал, чтобы была оказана поддержка трудовым коллективам, также и из числа подведомственных управлению делами президента предприятиям - около 110 организаций.

- Это люди, это трудовые коллективы, это тысячи людей... Какова ситуация, какие предприятия наиболее настораживают и какие негативные тенденции? - спросил Лукашенко.

И пояснил, что на встречах с директорами нацпарков звучат просьбы поддержать коллективы, главным образом, из-за того, что «остановилась экономика», закрыты границы и замер поток туристов.

- Нам ни в коем случае нельзя потерять людей, - резюмировал Лукашенко, пояснив, что с учетом конкретной ситуации можно и нужно поддержать людей. - Может быть, пару месяцев, пока в мире восстановится экономика.

Также президент пояснил, что по его мнению, уже через «пару-тройку месяцев» экономика заработает и у соседей, и в России. Но до того, необходима поддержка, причем - повсеместно.

Как уточнили в пресс-службе президента, на совещании обсуждались и другие вопросы, связанные с функционированием управления делами.

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