2020-05-28T15:15:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Мама встречала на вокзале, но он не приехал»: между Новогрудком и Гродно пропал 16-летний парень

Владислава Волынца милиция и волонтеры ищут уже почти 10 дней
Надежда БУТОВИЧ
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Подросток пропал по дороге в областной центр. Фото: МВД.Подросток пропал по дороге в областной центр. Фото: МВД.
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В официальном Telegram-канале МВД, где публикуется информация об объявленных в розыск в Беларуси людях, появилось 28 мая сообщение о странном исчезновении несовершеннолетнего парня.

Владислава Волынца не могут найти уже почти 10 суток. Пропал 16-летний житель Новогрудчины 19 мая, и с тех пор о нем ничего не известно.

- Во вторник, 19 мая, пропавший Владислав Волынец примерно в 19.00 часов сел на автовокзале Новогрудка в автобус до Гродно. В областном центре на автовокзале его встречала мать, но на станцию подросток не прибыл, - пояснили правоохранители.

Родные считают, что парень может все это время быть в Гродно. Фото: МВД.

Родные считают, что парень может все это время быть в Гродно. Фото: МВД.

Не уточняется, в какой именно момент покинул автобус парень, и что с ним могло приключиться. Но у милиции и родных есть предположение, что парень все-таки может находиться в Гродно.

В день исчезновения он был в темно-синей куртке с красными полосками на рукавах, светло-серых штанах и кедах темно-синего цвета.

Разыскиваемому Владиславу Волынцу на виде около 16 лет, он высокого роста – 190 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, на руках есть татуировки в виде надписей.

Если вы встречали парня или вам известны подробности его исчезновения, позвоните по номеру «102».

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