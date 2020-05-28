2020-05-28T15:10:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гнал больше 100 км/ч, трижды лишали прав, 37 раз штрафовали. СК рассказал о виновнике ДТП с четырьмя авто в Минске

Парня, который на BMW Х5 не уступил дорогу, будут судить
Павел МИЦКЕВИЧ
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СК рассказал о ДТП с четырьмя авто в Минске. Фото: СКСК рассказал о ДТП с четырьмя авто в Минске. Фото: СК
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В Минске закончили расследование уголовного дела о ДТП, произошедшем в феврале этого года на проспекте Машерова. 23-летний водитель BMW X5 не уступил дорогу и врезался в Geely Emgrand. Тот от удара сместился вправо и въехал в Ford Fusion и BMW 523. В итоге пострадали водитель и пассажир «китайца».

Оказалось, что парень за рулем BMW Х5 гнал со скоростью больше 100 км/ч при максимально разрешенной скорости 60 км/ч. Выяснилось, что водителя с апреля 2018 года штрафовали уже 37 раз, трижды лишали прав за превышение скорости. Вновь водительское удостоверение он получил в декабре 2019 года - за два месяца до аварии.

Уголовное дело скоро направят в суд. Парень ответит за «нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения».

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Гнал больше 100 км/ч, трижды лишали прав, 37 раз штрафовали. СК рассказал о виновнике ДТП с четырьмя авто в Минске
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