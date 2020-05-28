Видеофакт. Посмотрите, как в Витебске пожарные спасали женщину, которую на балконе заперла собственная кошка

Изменить размер текста: A A

Забавный инцидент произошел в четверг, 28 мая, в Витебске, сообщает местный ресурс «Витьбичи».

В многоэтажке на проспекте Московский оказалась «плененной» горожанка. Женщину заметили случайные прохожие. Она выглядывала в окно на одном из верхних этажей дома и, что есть силы махала белой тряпкой. Зов о помощи расшифровали и вызвали спасателей.

Прибывшая по вызову бригада МЧС выяснила, что витеблянка оказалась заблокированной на балконе собственной квартиры на шестом этаже девятиэтажке. А виной всему... кошка, которая совершенно бессовестно заперла хозяйку.

Спасатели влезли в квартиру по пожарной лестнице. Фото: "Витьбичи".

Для того, чтобы освободить женщину пожарным пришлось использовать автолестницу. Один из спасателей взобрался на балкон по лестнице, а затем изнутри открыл балконную дверь.

Спасенная горожанка поблагодарила пожарных за помощь и рассказала, как все произошло. Мол, когда она вышла на балкон, ее кошка прыгнула на дверь и повернула ручку. Это, по словам горожанки, вышло случайно. Кошка свой поступок, конечно, никак не прокомментировала.

А вы попадали в курьезные ситуации благодаря своим питомцам или диким животным?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ляпы в живой природе: зубр зацепился копытом за свой рог и не смог освободиться.

Природоведы говорят: такое бывает - зубры очень гибкие (видео; подробности).

Хотите знать, как Микки Рурк помогал искать кошку в Беларуси?

Он увидел пост в Инстаграме и сильно растрогался (подробности).