Видеофакт. Посмотрите, как в Витебске пожарные спасали женщину, которую на балконе заперла собственная кошка
Забавный инцидент произошел в четверг, 28 мая, в Витебске, сообщает местный ресурс «Витьбичи».
В многоэтажке на проспекте Московский оказалась «плененной» горожанка. Женщину заметили случайные прохожие. Она выглядывала в окно на одном из верхних этажей дома и, что есть силы махала белой тряпкой. Зов о помощи расшифровали и вызвали спасателей.
Прибывшая по вызову бригада МЧС выяснила, что витеблянка оказалась заблокированной на балконе собственной квартиры на шестом этаже девятиэтажке. А виной всему... кошка, которая совершенно бессовестно заперла хозяйку.
Спасатели влезли в квартиру по пожарной лестнице. Фото: "Витьбичи".
Для того, чтобы освободить женщину пожарным пришлось использовать автолестницу. Один из спасателей взобрался на балкон по лестнице, а затем изнутри открыл балконную дверь.
Спасенная горожанка поблагодарила пожарных за помощь и рассказала, как все произошло. Мол, когда она вышла на балкон, ее кошка прыгнула на дверь и повернула ручку. Это, по словам горожанки, вышло случайно. Кошка свой поступок, конечно, никак не прокомментировала.
А вы попадали в курьезные ситуации благодаря своим питомцам или диким животным?
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Кошка заперла хозяйку на балконе шестого этажа.
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