2020-05-28T15:45:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. Посмотрите, как в Витебске пожарные спасали женщину, которую на балконе заперла собственная кошка

Женщину заметили прохожие - она размахивала белой тряпкой, чтобы привлечь внимание
Надежда БУТОВИЧ
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Кошка прыгнула на балконную дверь и случайно повернула дверную ручку. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Кошка прыгнула на балконную дверь и случайно повернула дверную ручку. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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Забавный инцидент произошел в четверг, 28 мая, в Витебске, сообщает местный ресурс «Витьбичи».

В многоэтажке на проспекте Московский оказалась «плененной» горожанка. Женщину заметили случайные прохожие. Она выглядывала в окно на одном из верхних этажей дома и, что есть силы махала белой тряпкой. Зов о помощи расшифровали и вызвали спасателей.

Прибывшая по вызову бригада МЧС выяснила, что витеблянка оказалась заблокированной на балконе собственной квартиры на шестом этаже девятиэтажке. А виной всему... кошка, которая совершенно бессовестно заперла хозяйку.

Спасатели влезли в квартиру по пожарной лестнице. Фото: "Витьбичи".

Спасатели влезли в квартиру по пожарной лестнице. Фото: "Витьбичи".

Для того, чтобы освободить женщину пожарным пришлось использовать автолестницу. Один из спасателей взобрался на балкон по лестнице, а затем изнутри открыл балконную дверь.

Спасенная горожанка поблагодарила пожарных за помощь и рассказала, как все произошло. Мол, когда она вышла на балкон, ее кошка прыгнула на дверь и повернула ручку. Это, по словам горожанки, вышло случайно. Кошка свой поступок, конечно, никак не прокомментировала.

А вы попадали в курьезные ситуации благодаря своим питомцам или диким животным?

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Кошка заперла хозяйку на балконе шестого этажа.

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Видеофакт. Посмотрите, как в Витебске пожарные спасали женщину, которую на балконе заперла собственная кошка
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