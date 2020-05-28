КП Беларусь
На стройке в Минске мужчина упал с 8-метровой высоты и погиб
Начальник монтажного участка оступился и упал с лесов
В Минске мужчина упал с высоты и погиб. Фото: СК
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В Минске смертельно травмирован работник организации во время строительных работ. 46-летний мужчина упал с высоты и разбился. Это произошло 28 мая на улице Пономаренко. Предварительную информацию сообщил Следственный комитет Беларуси.
- По предварительным данным, начальник монтажного участка работал на территории строительной организации. В какой-то момент мужчина, находясь на строительных лесах, оступился и упал на землю с высоты около 8 метров. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, - рассказали в СК.
Другие обстоятельства трагедии пока устанавливаются. Сейчас следователи работают на месте происшествия.