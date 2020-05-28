БелЖД снова продлевает «антикоронавирусную» рассадку: теперь по 1 июля

Сроки действия дистанционных мер увеличивают уже не в первый раз

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Впервые рассаживать особым шахматным способом пассажиров поездов в Беларуси начали еще 15 апреля. Затем, пока эпидситуация в стране не улучшалась, руководство Белорусской железной дороги решило продлить эту меру вплоть до 15 июня.

Но еще задолго до назначенной даты в БелЖД вновь сообщили: сроки действия новой схемы рассадки в поездах продлеваются по 1 июля.

Напомним, особая рассадка пассажиров в поездах с номерованными местами соблюдается еще при покупке билетов. «Антикоронавирусная» рассадка не позволяет ехать более чем 2 пассажирам в одном купе (если это не семья), или более 3 - в одном отсеке платцкарта. Соблюдается рассадка и в «швейцарках» бизнес-класса или городских линиях, и в сидячих» вагонах. Так, в трехместном ряду один человек сидит у окна, а другой - через место, у прохода, в двухместном ряду пассажиры по одному сидят у окон.

- Такая мера направлена на сохранение здоровья граждан, позволяет осуществлять борьбу с распространением вирусных инфекций среди пассажиров белорусской магистрали, а также создает комфортные условия проезда, - уточнили в пресс-службе.

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