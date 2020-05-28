Польша назвала дату открытия границ

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В Польше 28 мая назвали возможную дату открытия границ страны. Правда, не уточняется, планирует ли Польша открыть в этот день кордон с Беларусью. Но назвали предварительную дату снятия ограничений на въезд в страну - это 15 июня.

По сообщению польской прессы, власти считают, что открытие границ будет полезно для транспортных компаний, в частности для национального авиаперевозчика LOT. Окончательное решение еще не принято - ожидается, что точную дату назовет премьер-министр Матеуш Моравецкий после того, как будут оценены эпидемиологические риски.

Напомним, Литва ранее объявила о продлении закрытия своих границ до 15 июня. Поэтому, возможно, что в этот день ограничения снимут сразу две страны-соседки Беларуси, состоящие в Евросоюзе.

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