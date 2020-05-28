2020-05-28T17:35:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Дзержинском районе сосед сжег дачу минчанки из давней мести и все записал в дневнике, озаглавив «Моя борьба»

Вражда началась с таинственных записок с угрозами и кирпича в окно [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Адрес дачи минчан поджигатель узнал, по геотегу, который они разместили в соцсетях. Фото: УВД Миноблисполкома.Адрес дачи минчан поджигатель узнал, по геотегу, который они разместили в соцсетях. Фото: УВД Миноблисполкома.
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Возгорания, как оказалось, не случайные, одно за другим произошли на участке семьи дачников в Дзержинском районе. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Первый пожар вспыхнул в феврале 2020 года - дотла сгорел дачный дом, принадлежавший 66-летнему жителю Минска. Однако тогда комплексная пожарно-техническая экспертиза не смогла установить истинную причину. Да и сами дачники, пояснили, что вроде бы у них нет врагов среди местных, а пожар мог произойти из-за неисправной проводки.

Но прошел месяц и на участок снова наведался красный петух: загорелась летняя кухня, даже не электрифицированная. И тут они вспомнили, что дочка как-то поругалась с местным сельчанином из-за собаки. В ходе следствия выяснилось: у вражды давние корни.

«В окна дома летели кирпичи, камни и стеклянные бутылки».

- Соседская нелюбовь возникла еще в 2015 году. Семья в Минске живет в частном доме, шесть лет назад они завели собаку, а когда овчарка подросла - посадили в будку на участке. С того момента на них и посыпались 33 несчастья, - рассказали в пресс-службе.

Сначала к забору прикреплялись записки с угрозами от «жильцов соседних домов», в окна дома летели кирпичи, камни и стеклянные бутылки. Потом «народный мститель» осмелел и вылил под калитку ведро краски, забрасывал через забор пакеты с мусором, писал анонимки в налоговую… Это продолжалось несколько лет, но на разговор неизвестный не выходил.

Злоумышленник мстил семье за лающую овчарку. Фото: УВД Миноблисполкома.

Злоумышленник мстил семье за лающую овчарку. Фото: УВД Миноблисполкома.

- Открытых столкновений не было, да и случалось, что на время пакости прекращались. Но потом они возобновлялись с новой силой. В августе 2019 года неизвестный поджег дом, перепуганная женщина срочно отвезла собаку на дачу к маме, в Дзержинский район, - пояснили правоохранители.

Сгорела машина знакомого, который помог привезти собаку с дачи

Как только собаку увезли, «терроризм» прекратился, и минчанка, успокоившись, попросила знакомого вернуть собаку с дачи в Минск под Новый год. Он так и сделал, а через пару дней… сгорела его машина. Но на этом злоумышленник не остановился.

- Подозреваемый создал в интернете фейковую страничку от имени женщины, где написал ее якобы признание в поджоге машины. Это было в январе, а уже в феврале дотла сгорела дзержинская дача ее родителей, а затем в марте и летняя кухня, - рассказали хронологию преступлений в УВД.

Вскоре правоохранители смогли вычислить разъяренного поджигателя. Им оказался житель 4-этажки, расположенной рядом с домом потерпевшей. Дверь милиции он не открыл, пришлось привезти его мать с ключами.

Мужчина вел личные дневники и записи в дни поджогов подписал «Моя борьба»

- Дома у подозреваемого была найдена 20-литровая канистра с остатками бензина. В комоде - толстые тетради с личными дневниками. Нескольких лет не хватало, и оперативники догадались поискать под окном. Там лежали общие тетради, на страницах были заглавия «Моя борьба». Злоумышленник подробно не расписал, что и как делал, но напротив даты дня, когда сгорела машина, было написано: «Сегодня ночью я предпринял меры, чтобы решить проблемы с собакой». Листы с датами пожаров были уничтожены. Но и без того в дневниках было много интересной информации, - пояснили в пресс-службе.

В милиции продолжают расследование, так как мужчина сознался только в поджогах, но не в хулиганстве и преследованиях. Фото: УВД Миноблисполкома.

В милиции продолжают расследование, так как мужчина сознался только в поджогах, но не в хулиганстве и преследованиях. Фото: УВД Миноблисполкома.

В поджогах дачного дома и летней кухни задержанный сознался. Также он рассказал, как нашел родительскую усадьбу своих «врагов»: в соцсети они разместили фото с геотегом.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по фактам поджогов. Идет дальнейшее разбирательство.

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