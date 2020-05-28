2020-05-28T17:54:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт! В Могилевской области пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ, но прокатил на капоте офицера

У 36-летнего жителя Кричева в крови было обнаружено 2,53 промилле алкоголя
Сергей Диндиков
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До 160 км/ч доходила скорость во время погони службы ГАИ за нарушителемДо 160 км/ч доходила скорость во время погони службы ГАИ за нарушителемФото: Влад КОМЯКОВ
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Очевидец позвонил 23 мая в Чаусский РОВД. Он сообщил, что автомобиль Mazda едет в сторону районного центра, а его водитель возможно пьян. Сотрудники ГАИ выехали на встречу. Машина нарушителя была замечена на перекрёстке за городом. От правоохранителей прозвучало требование об остановке, однако «лихач» рванул с места, сообщает пресс-секретарь.

До 160 км/ч доходила скорость во время погони службы ГАИ за нарушителем. Все же на одном из участков дороги он не смог обогнать авто с прицепом, и ему пришлось остановиться.

Началось задержание нарушителя. Сотрудники ГАИ подбежали к машине. И вот один из представителей службы уже на переднем пассажирском сидении. Но, вдруг, лихач выкручивает руль, жмёт на газа, и сбивает его напарника. В итоге инспектор оказывается на капоте, ударяется об лобовое стекло, и «летит» в обочину. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Гонщик проезжает ещё немного, но сотрудник ГАИ, который сидит рядом в салоне вытаскивает ключ зажигания из замка. Автомобиль глохнет.

36-летний гражданин из Кричева задержан. В его крови, по заключению экспертизы, было обнаружено 2,53 промилле алкоголя. Против него возбуждено уголовное дело за насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Вместе с тем, на него составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Пьяный водитель сбил инспектора ГАИ. Источник: МВД Беларуси

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Видеофакт! В Могилевской области пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ, но прокатил на капоте офицера
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