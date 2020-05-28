Охранял консульство Польши, и спас человека от пожара. В Гродно милиционер Департамента охраны вытащил бездомного из огня

Внутри заброшенного дома на полу он увидел начинающий сильно разгораться костер. Фото: mvd.gov.by

Ожоги на теле оказались незначительными, поэтому после оказания медицинской помощи мужчину отпустили

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25 мая, милиционер Департамента охраны Сергей Пилипчик охранял Генеральное консульство Польши в Республике Беларусь. Вдруг мужчина увидел дымящийся дом. Он сообщил об этом в дежурную часть и пошёл к месту пожара, сообщили в МВД.

Внутри заброшенного дома на полу он увидел начинающий сильно разгораться костер. Рядом спал бездомный мужчина. Огонь уже сильно распространился. Горел матрац, на котором лежал бродяга. Его одежда тоже уже тлела. Милиционер схватил его, и вытащил на улицу. Там он привел его в чувства и вызвал скорую помощь, – рассказали в Департаменте охраны МВД.

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