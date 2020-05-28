2020-05-28T20:36:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске мужчина залез на крышу многоэтажки и угрожал, что спрыгнет

Пока медработники и представители милиции уговаривали его не делать этого, спасатели поставили внизу «куб жизни»
Сергей Диндиков
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Мужчина спустился сам. Фото: t.me/cpbelarusМужчина спустился сам. Фото: t.me/cpbelarus
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В Минске к дому 17, что по улице Шугаева, подъехали служба МЧС, медработники и милиция. Это многоэтажный жилой дом. На самом верху, на крыше, находился мужчина, который хотел прыгнуть вниз, сообщает в твиттере пресс-служба Минского городского управления МЧС.

Медицинские работники и представители МВД уговаривали его одуматься и не делать этого. Тем временем спасатели установили под окнами «куб жизни» - специальный воздушный батут.

Через час мужчина спустился сам. Всё закончилось хорошо.

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