2020-05-28T20:33:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В 2020 году на службу в Вооруженные Силы призовут до 100 молодых офицеров запаса

Совет Министров до 1 февраля 2021 года должен будет представить Президенту Беларуси информацию о результатах призыва
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Минобру нужно обеспечить назначение офицеров запаса на воинские должностиМинобру нужно обеспечить назначение офицеров запаса на воинские должностиФото: Святослав ЗОРКИЙ
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28 мая Александр Лукашенко подписал указ №181 «О призыве офицеров запаса на военную службу», сообщает его пресс-служба.

Указ говорит о том, что в 2020 году в Вооруженные Силы на военную службу нужно призвать белорусов мужского пола в возрасте до 27 лет из офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва, в количестве до 100 человек.

Минобру нужно обеспечить назначение офицеров запаса на воинские должности. Совету Министров до 1 февраля 2021 года нужно показать президенту Беларуси информацию о результатах призыва.

Указ вступит в силу после того, как его официально опубликуют.

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