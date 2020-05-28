На пожаре в Молодечно мужчина вытащил соседку из огня

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27 мая на пульт МЧС поступило сообщение о том, что горит квартира в жилой девятиэтажке на улице Великий Гостинец в Молодечно. На место ЧП приехали подразделения МЧС. Они увидели, что изнутри двухкомнатной квартиры валит плотный дым, сообщили в пресс-центре.

Сосед, ещё до приезда спасателей, обнаружил и спас хозяйку квартиры 1972 года рождения. Самостоятельно она передвигаться не могла. Женщина живёт здесь вместе с сыном, который сам вышел из квартиры.

Спасатели пожар потушили. Из соседних квартир жильцов не эвакуировали. В огне пострадали постельные принадлежности, в жилой комнате площадь которой составляет 4 квадратных метра. Сейчас устанавливается причина пожара.

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