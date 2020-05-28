В роддома Минской области передали бесконтактные термометры

Планируется также, направить градусники в молодечнинский роддом, который перепрофилирован для лечения беременных женщин с подтвержденным коронавирусом Фото: sb.by

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28 мая постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий вместе с заместителем председателя Совета Республики, национальным координатором по достижению ЦУР Анатолием Исаченко передали роддомам Минской области электронные бесконтактные термометры. Они могут измерить температуру человека практически мгновенно. Планируется также, большую их часть направить в молодечнинский роддом, который перепрофилирован для лечения беременных женщин с подтвержденным коронавирусом.

«Никто не останется в стороне. Мы решили сделать всё для предотвращения распространения COVID-19, и часть средств из проекта по поддержке ЦУР в Беларуси направлена на закупку бесконтактных термометров. Подобная акция пройдет по всей стране. «Термометры будут переданы домам-интернатам для детей с особенностями психофизического развития», — сказал в своём интервью телеканалу Беларусь 1 Анатолий Исаченко.

«Роддома – это точки, в которых надо защищать незащищенных. И мы хотим здесь устроить такую окружающую среду для семьи, для детей, для мам, пап, которые, конечно, хотят тоже иметь доступ к своим близким», — добавила Иоанна Казана-Вишневецкий.

Также термометры отправят в Борисов, Солигорск, Несвиж, Слуцк.

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