В ВОЗ обеспокоены ситуацией с развитием коронавируса в Беларуси

В ВОЗ обеспокоены ситуацией с COVID-19 в Беларуси. Фото: pixabay.com

Беларусь вошла в пятерку европейских стран, где было зафиксировано большое количество инфицированных COVID-19 за последние 14 дней

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На официальном сайте ВОЗ сообщили, что обеспокоены ситуацией с развитием коронавируса в Беларуси.

«В так называемом рейтинге оказались вместе с Беларусью Россия, Италия, Турция и Великобритания. На данный момент приоритетом для европейских стран по-прежнему должны оставаться инвестиции в медицину. Подобные меры - признак ответственных политических действий», - подчеркнул представитель ВОЗ Ханс Клюге.

В ВОЗ отметили, что страны начинают постепенно переходить в фазу экономического спада.

Напомним, что в Беларуси на 29 мая зарегистрировано 39 тысяч 858 человек. Из них умерли 219.

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