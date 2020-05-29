В ВОЗ обеспокоены ситуацией с развитием коронавируса в Беларуси
На официальном сайте ВОЗ сообщили, что обеспокоены ситуацией с развитием коронавируса в Беларуси.
«В так называемом рейтинге оказались вместе с Беларусью Россия, Италия, Турция и Великобритания. На данный момент приоритетом для европейских стран по-прежнему должны оставаться инвестиции в медицину. Подобные меры - признак ответственных политических действий», - подчеркнул представитель ВОЗ Ханс Клюге.
В ВОЗ отметили, что страны начинают постепенно переходить в фазу экономического спада.
Напомним, что в Беларуси на 29 мая зарегистрировано 39 тысяч 858 человек. Из них умерли 219.
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