Спасение лебедя: птица запуталась в рыболовных сетях, но ее освободили

В Сенненском районе лебедь запутался в рыболовных сетях, но его спасли. Фото: Сенненская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды

Лапы лебедя запутались в рыболовных снастях. Сейчас птица в безопасности

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В Сенненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщили, что спасли лебедя, который запутался в рыболовных сетях.

Случай произошел на озере Обальцы рядом с деревней Мелихово. Птицу, которая попала в беду, заметили отдыхающие. Они сразу же позвонили в МЧС. Сотрудники оперативно прибыли на место и помогли бедному лебедю. Его доставили на берег и освободили лапки от рыболовной сети.

Жизни лебедя ничего не угрожает.

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