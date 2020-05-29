Спасение лебедя: птица запуталась в рыболовных сетях, но ее освободили
В Сенненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщили, что спасли лебедя, который запутался в рыболовных сетях.
Случай произошел на озере Обальцы рядом с деревней Мелихово. Птицу, которая попала в беду, заметили отдыхающие. Они сразу же позвонили в МЧС. Сотрудники оперативно прибыли на место и помогли бедному лебедю. Его доставили на берег и освободили лапки от рыболовной сети.
Жизни лебедя ничего не угрожает.
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