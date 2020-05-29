Пенсионер в Минске отдал автомобиль в ремонт, а мастер разобрал его на запчасти и сдал на металлолом
На сайте ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в Минске 80-летний мужчина отдал свой автомобиль в ремонт, а мастер сдал его на металлолом.
«Мужчина рассказал, что отдал свой автомобиль ВАЗ 21063 на ремонт знакомому своего сына. Пенсионеру парень пообещал, что машину отремонтирует за полтора месяца. Автомобиль так и не вернул, а просто перестал отвечать на телефонные звонки», - пояснили в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками был задержан 34-летний мужчина. Он признался, что разобрал машину на запчасти и сдал ее на металлолом. За ВАЗ 21063 мужчина получил 200 рублей. Деньги он использовал в личных целях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Минске мужчина залез на крышу многоэтажки и угрожал, что спрыгнет.
Пока медработники и представители милиции уговаривали его не делать этого, спасатели поставили внизу куб жизни. (подробности)
В Дзержинском районе сосед сжег дачу минчанки из давней мести и все записал в дневнике, озаглавив «Моя борьба».
Вражда началась с таинственных записок с угрозами и кирпича в окно [фото] (подробности)