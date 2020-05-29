Пенсионер в Минске отдал автомобиль в ремонт, а мастер разобрал его на запчасти и сдал на металлолом

Пенсионер отдал машину на ремонт, а мастер сдал ее на металлолом. Фото: ГУВД Мингорисполкома

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На сайте ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в Минске 80-летний мужчина отдал свой автомобиль в ремонт, а мастер сдал его на металлолом.

«Мужчина рассказал, что отдал свой автомобиль ВАЗ 21063 на ремонт знакомому своего сына. Пенсионеру парень пообещал, что машину отремонтирует за полтора месяца. Автомобиль так и не вернул, а просто перестал отвечать на телефонные звонки», - пояснили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками был задержан 34-летний мужчина. Он признался, что разобрал машину на запчасти и сдал ее на металлолом. За ВАЗ 21063 мужчина получил 200 рублей. Деньги он использовал в личных целях.

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