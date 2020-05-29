ВОЗ: «Власти Беларуси сами решают, какие действия предпринять и, в частности, что делать с чемпионатом по футболу»

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Футбольные турниры в Беларуси продолжаются. 24 мая прошел финал Кубка Беларуси по футболу. На 22-тысячный стадион «Динамо» продавали ограниченное количество билетов (лишь 25% от вместимости), чтобы зрители могли соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии COVID-19. Но по итогу большинство рассаживались близко друг к другу, чтобы занять лучшие места с хорошим обзором.

- ВОЗ не всегда рекомендует, чтобы все массовые мероприятия были отменены. Поскольку каждое международное массовое мероприятие отличается, факторы, которые следует учитывать при определении необходимости отмены мероприятия, также могут разниться. Любое решение об изменении запланированного международного мероприятия должно основываться на тщательной оценке рисков и способов управления ими, а также уровня планирования мероприятий, - передает слова Всемирной организации здравоохранения Tribuna.com.

В ВОЗ отметили, что в оценке должны участвовать все заинтересованные стороны. Но всем странам, в которых распространяется коронавирус, следует серьезно рассмотреть вопрос о переносе или отмене массовых мероприятий и поддерживать практику социального дистанцирования. ВОЗ не устанавливала прямой контакт с Белорусской федерацией футбола, но работала вместе с белорусскими властями, оказывая им поддержку в борьбе с COVID-19.

- ВОЗ рекомендует ряд мер, включая тестирование, отслеживание контактов, изоляцию игроков, у которых выявлен коронавирус, качественную помощь для тех, кто в ней нуждается, и социальное дистанцирование. Каждая страна решает, какие действия предпринять, исходя из их собственной ситуации, контекста и зависимости от стадий вспышки. ВОЗ не имеет полномочий для обеспечения каких-либо мер; наша роль заключается в том, чтобы направлять рекомендации, консультировать на основании фактических данных, - сообщили в ВОЗ.

24 мая после финала Кубка Беларуси защитник БАТЭ в программе «Честнок» сказал:

- Я за то, чтобы матчи проводились без зрителей, если АБФФ не принимает решение остановить чемпионат. Хотя уверен и знаю, что для этого оснований достаточно, то есть смысл хотя бы оградить людей от всего этого. И предпринимать какие-то меры. Идешь после игры, к тебе всегда подходят болельщики. Это небезопасно в данной ситуации.

Сообщалось, что подозрение на коронавирус у футболиста «Минска», тренировки команды были отменены, а матчи переносили. Также подозрения были в «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ».

- Мы продолжаем, никаких пауз. У нас нет для этого оснований. Мы, значит, разослали, дали рекомендации совместно с РНПЦ спорта, как должны работать в командах в этой ситуации. Поэтому мы продолжаем. Готовимся к 11-му туру, - сказал председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов в эфире «Беларусь 5».

11-й тур пройдет с 29 по 31 мая.

Недавно в ВОЗ заявили, что обеспокоены ситуацией с развитием коронавируса в Беларуси.

Напомним, что в Беларуси на 29 мая зарегистрировано 39 тысяч 858 человек. Из них умерли 219.