2020-05-29T09:42:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Семейная пара в Смолевичском районе помогала пенсионерке по хозяйству, а потом украла у нее 10 тысяч долларов

За работу по хозяйству 82-летняя женщина платила деньги. Но супругам этого оказалось мало
ИННА КОРСАК
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Семейная пара помогала пенсионерке по хозяйству, а потом украла у нее 10 тысяч долларов. Фото: pixabay.comСемейная пара помогала пенсионерке по хозяйству, а потом украла у нее 10 тысяч долларов. Фото: pixabay.com
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На сайте МВД РБ сообщили, что в Смолевичском районе семейная пара, которая помогала пенсионерке по хозяйству, украла 10 тысяч долларов.

По словам женщины, супруги помогали ей на участке. В какой-то момент пенсионерка потеряла их из виду, а когда зашла в свой дом, то встретилась с помощницей.

«После ухода супругов женщина недосчиталась денег. Дело в том, что несколько лет назад пенсионерка продала квартиру. Свои сбережения, в размере 50 тысяч долларов, она хранила за диваном. Сверток с деньгами нашла помощница и забрала 10 тысяч долларов. Подозрения пенсионерки сразу пали на нее», - пояснили в отделе уголовного розыска Смолевичского РОВД.

Женщина потребовала у своей помощницы, чтобы та вернула ей украденные деньги добровольно. Супруги принесли лишь 3,5 тысячи долларов, остальную сумму, по их словам, они уже успели потратить.

Потерпевшая написала заявление в милицию. Сотрудники задержали подозреваемую женщину и изъяли у нее еще 5 тысяч долларов. Где остальные деньги - выясняется.

Сотрудникам удалось установить, что ранее женщина была уже судима за подобную кражу. Возбуждено уголовное дело.

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