Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Но такой ход пока не нашел поддержку чиновников и медиакомпаний

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Президент США Дональд Трамп решил взять под контроль социальные сети. Для этого он подписал указ, главные составляющие которого - регулирование деятельности соцсетей и лишение их защиты от обвинений в клевете.

- Мы собрались здесь сегодня, чтобы защитить свободу слова от одной из главных опасностей, - сказал Трамп на встрече со СМИ.

Ранее в законодательстве США был параграф, где были прописаны нормы поведения и в соцсетях (он появился в 1996-м). Исходя из этого такие крупные компании, как Twitter и Facebook, не несли ответственности за содержание сообщений на созданных ими платформах и были защищены от исков по обвинениям в клевете, о защите чести и достоинства, сообщает BBC. Новый документ отменяет действие акта 1996 года.

Хотя часть экспертов не верят, что указа президента США достаточно для прекращения действия упомянутого параграфа. Они не исключают, что ситуацию будут рассматривать в суде. Но очевидно, что такой ход президента США вынудит крупнейшие технологические компании найти возможности избежать потенциальных судебных исков. И уделить внимание более щепетильной модерации сообщений в соцсетях. Будет иронично, если в результате таких действий некоторые твиты самого Дональда Трампа могут попасть под жесткую модерацию.

Указ Трампа предлагает изменить применение статьи 230 закона об этике в сфере коммуникации, которая освобождает соцсети от ответственности за контент пользователей. Его должен одобрить Конгресс, а там он не имеет значительной поддержки. Например, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала решение президента «предвзятым» и «политически мотивированным». Руководство Twitter назвало указ «реакционным».