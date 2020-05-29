Украина открыла границы для стран ЕС и Молдовы. Но для Беларуси они по-прежнему закрыты

Украина открыла границы для стран ЕС и Молдовы, но не для Беларуси. Фото: belta.by

В Украине заработали 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой. А 56 остаются закрытыми

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в «Украинской правде», Украина открыла свои границы для стран ЕС и Молдовы.

«Полноценно 66 пунктов пропуска заработают в тот момент, когда смежные страны откроют пункты пропуска на своей территории. Каждая сторона принимает решение об открытии своих границ самостоятельно", - пояснил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко отметил, что для Беларуси и России границы по-прежнему закрыты.

Временно закрытыми в Украине остаются 56 пунктов пропуска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Польша назвала дату открытия границ.

Ожидается, что точную дату назовет премьер-министр. (подробности)

С 1 июля Турция возобновляет авиасообщение с Беларусью.

Про условия, на которых туристы смогут приезжать в страну, пока никакой информации нет. (подробности)

Посол Италии: Мы бы хотели с 15 июня открыть границы для белорусских граждан.

Эта дата пока не точная, она обсуждается. (подробности)