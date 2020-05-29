Украина открыла границы для стран ЕС и Молдовы. Но для Беларуси они по-прежнему закрыты
Как сообщили в «Украинской правде», Украина открыла свои границы для стран ЕС и Молдовы.
«Полноценно 66 пунктов пропуска заработают в тот момент, когда смежные страны откроют пункты пропуска на своей территории. Каждая сторона принимает решение об открытии своих границ самостоятельно", - пояснил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Демченко отметил, что для Беларуси и России границы по-прежнему закрыты.
Временно закрытыми в Украине остаются 56 пунктов пропуска.
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