2020-05-29T11:13:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Украина открыла границы для стран ЕС и Молдовы. Но для Беларуси они по-прежнему закрыты

В Украине заработали 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой. А 56 остаются закрытыми
ИННА КОРСАК
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Украина открыла границы для стран ЕС и Молдовы, но не для Беларуси. Фото: belta.byУкраина открыла границы для стран ЕС и Молдовы, но не для Беларуси. Фото: belta.by
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Как сообщили в «Украинской правде», Украина открыла свои границы для стран ЕС и Молдовы.

«Полноценно 66 пунктов пропуска заработают в тот момент, когда смежные страны откроют пункты пропуска на своей территории. Каждая сторона принимает решение об открытии своих границ самостоятельно", - пояснил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко отметил, что для Беларуси и России границы по-прежнему закрыты.

Временно закрытыми в Украине остаются 56 пунктов пропуска.

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