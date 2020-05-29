Депутаты Европарламента обратились к белорусам и восхитились их "мужеством и решимостью" в ситуации с коронавирусом

В письме они рассказали о том, как ЕС поддерживает Беларусь, и призвали белорусские власти соблюдать основные права человека

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Десять депутатов Европарламента подписались под открытым письмом, в котором обращаются к белорусскому народу, выражая восхищение «мужеством и решимостью» во время пандемии. В Твиттере письмо опубликовала депутат в Европарламенте от Словакии Мириам Лексманн.

- Будучи избранными членами Европейского парламента и друзьями белорусского народа, мы хотели бы выразить свое восхищение мужеством и решимостью, проявленными вами в эти времена испытаний, которые, насколько это возможно, уравновесили неспособность белорусских властей признать масштабы потенциального распространения COVID-19 и принять адекватные меры, - говорится в письме.

В тексте отмечается, что Евросоюз солидарен с народом Беларуси и поддерживает не только словом. Они напомнили, что ЕС пообещал выделить Беларуси 80 млн евро по линии комплексного плана Team Europe. По линии других программ были поставки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также аппараты искусственной вентиляции легких, лабораторные наборы. Участники проекта «Зеленая школа» получили 1,3 тыс. литров дезинфицирующих средств, в рамках сотрудничества с Красным Крестом Евросоюз вместе с Программой развития ООН пожертвовал 1,1 тыс. литров антисептиков для рук волонтерам, которые заботятся о наиболее незащищенных людях.

Евродепутаты напомнили, что в рамках плана Team Europe Беларусь еще получит 30 млн евро на медицинскую технику и материалы, а по программе взаимовыручки для стран Восточного партнерства - 10 млн евро. Дополнительно 11,3 млн евро выделено в виде грантов для организаций гражданского общества.

Также есть дополнительные меры смягчения экономических последствий пандемии. В том числе региональная программа поддержки в размере 120 млн евро для малого и среднего бизнеса. И ряд других грантов и видов поддержки.

- Евросоюз готов и впредь помогать белорусским властям в борьбе с пандемией и ее последствиями и поддерживать их в реализации мер, предложенных ВОЗ. Мы призываем белорусское правительство поступать ответственно, а также обеспечить соблюдение основных прав человека. Во время, когда мы столкнулись с общей проблемой жестокой пандемии, мы призываем правительство Беларуси чтить принесенные жертвы, мужество и решимость, проявленные белорусским народом, присоединившись к нам в уважении основных прав человека и его достоинства. <…> мы настоятельно призываем белорусское правительство обеспечить свободное, справедливое и безопасное проведение избирательной кампании, в том числе сделать так, чтобы претенденты могли собрать подписи заблаговременно и безопасно, а также провести непосредственно день выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ и рекомендациями экспертов в области здравоохранения, - говорится в обращении.

Также евродепутаты обратили внимание, что продолжаются работы на Белорусской АЭС, несмотря на вспышку COVID-19 среди сотрудников. Также власти не намерены выполнять рекомендации ЕС по проведению стресс-тестов на АЭС.