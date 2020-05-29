Лукашенко о работе во время коронавируса: «На богатом Западе дикая безработица. Люди кастрюлями барабанят»

Лукашенко приехал на МТЗ поздравить завод с днем рождения и общается с коллективом. Фото: belta.by

Лукашенко приехал на МТЗ поздравить завод с днем рождения и пообщаться с коллективом

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Как сообщили в БелТА, Лукашенко 29 мая приехал на МТЗ поздравить завод с днем рождения и пообщаться с коллективом.

Лукашенко сразу отметил, что работа предприятий не прекращалась в это непростое время. И это было верным решением.

«На богатом Западе дикая безработица. Люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись… Нам не надо было торопиться деньги с вертолета разбрасывать. Есть рабочие места», - подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что МТЗ в настоящий момент работает устойчиво. Белорусскому лидеру рассказали, как работает головное предприятие.

Лукашенко призвал обратить внимание не только на производство продукции, но и на ее качество. В таком случае не возникнет проблем со сбытом продукции за границу.

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