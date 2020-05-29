Назначен новый глава Совета по развитию предпринимательства в Беларуси

От Александра Турчина к Дмитрию Крутому перешла еще одна должность. Фото: belta.by

Им стал первый заместитель премьер-министра

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Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой назначен председателем Совета по развитию предпринимательства.

Новый глава совета заявил, что рассматривает сообщество как ключевую площадку диалога государства и бизнеса, эффективный механизм выработки и продвижения инициатив по активизации частной деятельности.

Ранее совет возглавлял бывший первый вице-премьер Александр Турчин. В конце 2019 года он занял пост председателя Минского облисполкома.

Дмитрий Крутой один из самых молодых министров, в январе ему исполнилось 39 лет.

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