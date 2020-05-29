2020-05-29T11:57:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Я не хотел убивать, поймите!» В Гомеле убийца жены священника сказал последнее слово - его могут посадить на 25 лет

Батюшка и дети убитой в суд не приехали
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле убийца жены священника сказал последнее словоВ Гомеле убийца жены священника сказал последнее словоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомельском областном суде 29 мая обвиняемый в убийстве жены православного священника в Озаричах выступил с последним словом. 23-летний Виктор - щуплый парень низкого роста. Трудно поверить, что этот простой сельский хлопец жесткого убил матушку, нанеся ей около 60 ударов - ножом, руками и ногами >

Потерпевшие - батюшка и дети убитой - не захотели слушать последнее слово парня и в суд не приехали. Виктор говорил тихим голосом, речь он заранее не готовил. Потом начинал плакать.

- У меня не было умысла убивать, я сожалею, что сделал... Понимаю, что свои молодые годы проведу в тюрьме. Прошу не наказывать сильно. Я сделал очень большую ошибку, я знаю. Но не хотел убивать, поймите! - после двух минут выступления парень больше не смог говорить, его душили слезы.

После своей речи Виктор сел, низко опустив голову. Его лицо было просто багровым от напряжения. Его родные, которые были в зале, тоже вытирали слезы. Но приговор судья сегодня не огласил - наказание парню назначат в понедельник. Прокурор запросил для обвиняемого 25 лет лишения свободы.

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