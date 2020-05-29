2020-05-29T12:38:58+03:00
Экономика
КП Беларусь

Внешний госдолг Беларуси в январе - апреле составил 16,6 млрд долларов

C учетом курсовых разниц уменьшился с начала года на на 2,9%
Захар ПЛАТОНОВ
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Государственный долг Республики Беларусь на 1 мая 2020 года составил 50,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 5,3 млрд. рублей, или на 11,9%. Внешний госдолг - 16,6 млрд. долларов США.Государственный долг Республики Беларусь на 1 мая 2020 года составил 50,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 5,3 млрд. рублей, или на 11,9%. Внешний госдолг - 16,6 млрд. долларов США.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Внешний государственный долг Беларуси на 1 мая 2020 года составил 16,6 млрд долл. Таким образом, он уменьшился с начала года на 0,5 млрд долл. (с учетом курсовых разниц) - на 2,9%, - сообщает сайт Министерства финансов.

В январе - апреле 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 255,2 млн. долларов США от правительства и банков Российской Федерации, экспортно-импортного банка Китая, МБРР, ЕБРР и СИБ. Погашение внешнего государственного долга в январе - апреле 2020 года составило 567,3 млн долл. США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2020 года составил 9,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 9,5%.

В январе - апреле 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 189,7 млн долл. США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 230,0 млн долларов и 161,2 млн. рублей.

Напомним, в Беларуси госдолг в первом квартале вырос почти на 20%, внешний госдолг снизился на 2,9%

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