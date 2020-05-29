2020-05-29T12:40:14+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске за неправильную парковку с 1 июня будут блокировать колеса грузовиков

Решение Мингорисполкома направлено на борьбу с нарушителями-предпринимателями
Надежда БУТОВИЧ
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С 1 июня ГАИ и дорожники усилит контроль за парковой грузовиков в городе. Фото: Telegram "Минск. Официально".С 1 июня ГАИ и дорожники усилит контроль за парковой грузовиков в городе. Фото: Telegram "Минск. Официально".
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В белорусской столице придумали, как бороться с водителями грузовиков, нарушающими правила парковки, сообщил официальный Telegram-канал Минского горисполкома.

Так, у припаркованного в неположенном месте грузовика - заблокируют колеса. После применения блокиратора на место вызовут ГАИ.

- Нередко в Минске отдельные предприниматели и транспорт предприятий заезжают на грузовиках в места, для такого транспорта не предназначенные. С 1 июня 2020 года усиливается профилактика таких правонарушений, блокираторы будут применять сотрудники ГАИ и дорожных служб, - пояснил Александр Дорохович, зампредседателя Мингорисполкома.

Таким образом в столице решили контролировать соблюдение правил парковки водителями большегрузного транспорта.

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