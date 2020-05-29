Последние звонки 30 мая отменили, но и алкоголь в этот день продавать не будут

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В этом году торжества по поводу последних звонков в школах отменили, но тем не менее ограничения на продажу спиртного остаются. Запрет распространяется 30 мая для многих областных и райцентров, но для всех. Как сообщает tut.by, продажа спиртного ограничена с 8 утра 30 мая и до 8 утра 31 мая в Бресте, Могилеве, Гомеле. А вот в Гродно, Витебске и Минске - нет. При этом во многих районах Минской, Витебской и Гродненской областей продажа алкоголя все же будет под запретом. А впереди еще одно ограничение продажи спиртного - где-то 9 июня, а где-то, в том числе и Минске, - 10 июня. Оно совпадает с днем проведения выпускных вечеров в школах.