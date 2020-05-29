Александр Лукашенко проанонсировал послание к народу и парламенту

Об этом он сказал во время посещения Минского тракторного завода 29 мая

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Общаясь с коллективом МТЗ в Минске, белорусский президент сообщил, что на данный момент послание народу и парламенту готовится. Такую информацию опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Напомним, послание является ежегодным обращением президента к гражданам и властям. И традиционно это весеннее выступление.

Однако в 2020 году программное обращение к народу и Нацсобранию перенесли без сообщения о конкретной дате.

Сначала оно было назначено на 16 апреля, но отменилось буквально за день. Затем во время республиканского субботника, 25 апреля. президент признался, что на перенос сроков выступления повлиял «коронапсихоз, ситуация с инфекциями и пандемией».

Тогда же Александр Лукашенко признался, что есть вероятность, что послание будет объединено с предвыборной программой.

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Весеннее послание президента перенесли на открытую дату (подробности).