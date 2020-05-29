Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 мая 2020 года: преодолен еще один психологический рубеж – более 40 тысяч заболевших
В пятницу, 29 мая, Минздрав Беларуси в официальном Telegram-канале сообщил новую статистику по заболевшим коронавирусом.
Общее число с начала пандемии превысило очередной психологический рубеж – более 40 тысяч инфицированных по всей стране. Таким образом, за минувшие сутки в Беларуси выявлен коронавирус еще у 906 пациентов. И общее количество подтвержденного «ковида» составило 40 тысяч 764 пациента.
- На 29 мая в Беларуси выздоровели и выписаны из медучреждений еще 730 пациентов. Общее число выздоровевших с начала пандемии составило 17,390 тысячи, - поделились в Минздраве.
Также растет и количество проведенных медисследований: всего 512 тысяч 418 тестов. То есть 13,169 тысячи лабораторных тестов проведенных за последние сутки.
В Минздраве сообщили и общую цифру погибших от COVID-19. За минувшие сутки еще 5 человек скончались от инфекции. Общее количество умерших: 224 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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