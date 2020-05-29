2020-05-29T14:45:38+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 мая 2020 года: преодолен еще один психологический рубеж – более 40 тысяч заболевших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 мая 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Минздрав назвал новые цифры заболевших коронавирусом в Беларуси.Минздрав назвал новые цифры заболевших коронавирусом в Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В пятницу, 29 мая, Минздрав Беларуси в официальном Telegram-канале сообщил новую статистику по заболевшим коронавирусом.

Общее число с начала пандемии превысило очередной психологический рубеж – более 40 тысяч инфицированных по всей стране. Таким образом, за минувшие сутки в Беларуси выявлен коронавирус еще у 906 пациентов. И общее количество подтвержденного «ковида» составило 40 тысяч 764 пациента.

- На 29 мая в Беларуси выздоровели и выписаны из медучреждений еще 730 пациентов. Общее число выздоровевших с начала пандемии составило 17,390 тысячи, - поделились в Минздраве.

Также растет и количество проведенных медисследований: всего 512 тысяч 418 тестов. То есть 13,169 тысячи лабораторных тестов проведенных за последние сутки.

В Минздраве сообщили и общую цифру погибших от COVID-19. За минувшие сутки еще 5 человек скончались от инфекции. Общее количество умерших: 224 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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