Лукашенко заявил, что коронавирус по большому счету - это политика
«Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 29 мая, белорусский президент с рабочим визитом посетил Минский тракторный завод. Общаясь с рабочими предприятия, он своеобразно прокомментировал безработицу на богатом Западе, мол «люди кастрюлями барабанят».
А говоря о последствиях эпидемии, белорусский лидер в целом поделился своими выводами о пандемии, сообщила пресс-служба президента.
Так, Лукашенко связал коронавирус и политику, которая, по его мнению, в пандемии занимает не менее 50%.
- Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь (Прим.: коронавирус) занимает половину, может, и меньше. Все остальное - это политика, - подчеркнул Александр Лукашенко.
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Посещая МТЗ, Лукашенко сообщил, что послание к народу все еще готовится.
Конкретную дату, когда оно состоится, президент пока так и не назвал (подробности).
Президент Беларуси сказал, что страна готовится ко второй волне коронавируса.
Хотя, по словам Лукашенко, никто еще достоверно не доказал, что это, действительно, случится (подробности).
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