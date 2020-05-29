Лукашенко заявил, что коронавирус по большому счету - это политика

Такое мнение президент Беларуси высказал, посещая Тракторный завод в Минске

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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 29 мая, белорусский президент с рабочим визитом посетил Минский тракторный завод. Общаясь с рабочими предприятия, он своеобразно прокомментировал безработицу на богатом Западе, мол «люди кастрюлями барабанят».

А говоря о последствиях эпидемии, белорусский лидер в целом поделился своими выводами о пандемии, сообщила пресс-служба президента.

Так, Лукашенко связал коронавирус и политику, которая, по его мнению, в пандемии занимает не менее 50%.

- Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь (Прим.: коронавирус) занимает половину, может, и меньше. Все остальное - это политика, - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Посещая МТЗ, Лукашенко сообщил, что послание к народу все еще готовится.

Конкретную дату, когда оно состоится, президент пока так и не назвал (подробности).

Президент Беларуси сказал, что страна готовится ко второй волне коронавируса.

Хотя, по словам Лукашенко, никто еще достоверно не доказал, что это, действительно, случится (подробности).