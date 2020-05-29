2020-05-29T13:45:01+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси продлили запрет на вывоз медицинских товаров

Предыдущее постановление действовало до 1 июня
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Медпрепараты минимум до 1 июля из Беларуси можно будет вывозить только физлицам для личного пользования и как гуманитарную помощь.Медпрепараты минимум до 1 июля из Беларуси можно будет вывозить только физлицам для личного пользования и как гуманитарную помощь.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В Беларуси постановлением Совмина продлили до 1 июля запрет на вывоз за границу медицинских товаров. Соответствующий опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В марте в связи с пандемией коронавируса правительство приняло решение о временном запрете на вывоз ряда медицинских товаров. Это одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты; респиратор для работы с защитными очками и фильтры, хирургические халаты, бахилы, бинты, вата, марля, перчатки и прочее. Запрет был введен до 1 июня.

Запрет не распространяется на товары, которые вывозят как часть гуманитарной помощи иностранным государствам. Также разрешено вывозить медтовары физическим лицам для личного пользования.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко - о приватизации: Вспоминаю слова мамы, которая говорила: «Не тронь чужого»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 мая 2020 года: преодолен еще один психологический рубеж – более 40 тысяч заболевших
День в день: Минское метро с 1 июня переходит на летнее расписание
Лукашенко о господдержке во время пандемии: Не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать
Лукашенко в подарок вручили макет самого мощного белорусского трактора
«Важно избежать самоуспокоения, что эпидемия находится на пике или идет на спад». Всемирный банк и ВОЗ обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Беларуси
В Беларуси продлили запрет на вывоз медицинских товаров
Лукашенко заявил, что коронавирус по большому счету - это политика
Александр Лукашенко проанонсировал послание к народу и парламенту
Последние звонки 30 мая отменили, но и алкоголь в этот день продавать не будут
В Минске за неправильную парковку с 1 июня будут блокировать колеса грузовиков
Внешний госдолг Беларуси в январе - апреле составил 16,6 млрд долларов
«Я не хотел убивать, поймите!» В Гомеле убийца жены священника сказал последнее слово - его могут посадить на 25 лет
Назначен новый глава Совета по развитию предпринимательства в Беларуси
Лукашенко о работе во время коронавируса: «На богатом Западе дикая безработица. Люди кастрюлями барабанят»
Депутаты Европарламента обратились к белорусам и восхитились их "мужеством и решимостью" в ситуации с коронавирусом
Украина открыла границы для стран ЕС и Молдовы. Но для Беларуси они по-прежнему закрыты
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Семейная пара в Смолевичском районе помогала пенсионерке по хозяйству, а потом украла у нее 10 тысяч долларов
ВОЗ: «Власти Беларуси сами решают, какие действия предпринять и, в частности, что делать с чемпионатом по футболу»
Пенсионер в Минске отдал автомобиль в ремонт, а мастер разобрал его на запчасти и сдал на металлолом
Спасение лебедя: птица запуталась в рыболовных сетях, но ее освободили
В ВОЗ обеспокоены ситуацией с развитием коронавируса в Беларуси
В роддома Минской области передали бесконтактные термометры
На пожаре в Молодечно мужчина вытащил соседку из огня
В 2020 году на службу в Вооруженные силы призовут до 100 молодых офицеров запаса
В Минске мужчина залез на крышу многоэтажки и угрожал, что спрыгнет
Охранял консульство Польши и спас человека от пожара. В Гродно милиционер Департамента охраны вытащил бездомного из огня