В Беларуси продлили запрет на вывоз медицинских товаров
В Беларуси постановлением Совмина продлили до 1 июля запрет на вывоз за границу медицинских товаров. Соответствующий опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
В марте в связи с пандемией коронавируса правительство приняло решение о временном запрете на вывоз ряда медицинских товаров. Это одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты; респиратор для работы с защитными очками и фильтры, хирургические халаты, бахилы, бинты, вата, марля, перчатки и прочее. Запрет был введен до 1 июня.
Запрет не распространяется на товары, которые вывозят как часть гуманитарной помощи иностранным государствам. Также разрешено вывозить медтовары физическим лицам для личного пользования.
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