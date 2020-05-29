В Беларуси продлили запрет на вывоз медицинских товаров

Медпрепараты минимум до 1 июля из Беларуси можно будет вывозить только физлицам для личного пользования и как гуманитарную помощь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В Беларуси постановлением Совмина продлили до 1 июля запрет на вывоз за границу медицинских товаров. Соответствующий опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В марте в связи с пандемией коронавируса правительство приняло решение о временном запрете на вывоз ряда медицинских товаров. Это одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты; респиратор для работы с защитными очками и фильтры, хирургические халаты, бахилы, бинты, вата, марля, перчатки и прочее. Запрет был введен до 1 июня.

Запрет не распространяется на товары, которые вывозят как часть гуманитарной помощи иностранным государствам. Также разрешено вывозить медтовары физическим лицам для личного пользования.