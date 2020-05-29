2020-05-29T14:39:13+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Важно избежать самоуспокоения, что эпидемия находится на пике или идет на спад». Всемирный банк и ВОЗ обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Беларуси

Напомним, Беларусь вошла в топ-5 европейских стран в Европе по числу инфицированных COVID-19 за последнее время
Таисия ЧЕРНУХО
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Беларусь вошла в топ-5 европейских стран в Европе по числу инфицированных COVID-19 за последнее времяБеларусь вошла в топ-5 европейских стран в Европе по числу инфицированных COVID-19 за последнее времяФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Беларусь вошла в пятерку европейских стран, где было зафиксировано самое большое количество инфицированных COVID-19 за последние две недели, сообщает ВОЗ. Напомним, в Беларуси на 29 мая зарегистрировано 40 тысяч 764 человека с коронавирусом, из них 224 - умерли. Минздрав называет это «ситуация выравнивается», а вот Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк обеспокоены статистикой и ее возможными последствиями.

- Пятью европейскими странами, в которых зарегистрировано наибольшее совокупное число подтвержденных случаев COVID-19 за последние 14 дней, являются Российская Федерация, Великобритания, Турция, Беларусь и Италия. На Испанию, Италию, Великобританию и Францию по-прежнему приходится 72% всех смертей от COVID-19 в Регионе, - говорится на сайте ВОЗ.

О важности усиления мер социального дистанцирования в очередной раз напомнил постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер во время видеоконференции «Социальные последствия пандемии и необходимые меры поддержки населения», проведенной исследовательским центром Beroc 29 мая.

Фото: страница Всемирного банка в facebook.

Фото: страница Всемирного банка в facebook.

- Я должен упомянуть рекомендацию, которую мы постоянно давали: для минимизации экономических и социальных последствий эпидемии правительство должно более активно вводить меры социального дистанцирования, как рекомендовала ВОЗ. Это и экономическая, и социальная проблема. Наш главный экономист по Европе и Центральной Азии назвал эту меру «чем быстрее – тем лучше». Чем быстрее вводятся меры социального дистанцирования, тем короче будет период [эпидемии], тем меньше будут экономические последствия. Люди будут уверены, что ситуация улучшилась, и снова будут тратить деньги. Здесь важно избежать самоуспокоения, что эпидемия находится на пике или идет на спад. Но по опыту других стран мы видим: эпидемия не всегда может резко и спонтанно пойти на спад, так что социальное дистанцирование – одна из действенных мер по сдерживанию эпидемии.

Алекс Кремер также отметил, что Беларуси стоит убрать неактуальные льготы и ввести меры, которые улучшат соцподдержку населения в этот непростой период без привлечения огромных затрат.

- Мы рекомендовали правительству пересмотреть параметры оказания адресной социальной помощи, расширить ее на большее количество получателей, внедрить более существенные меры помощи безработным и временно безработным, улучшить систему вкладов, внедрить систему поддержки банков. Стоимость и расходы на эти меры гораздо меньше, чем, например, субсидии на систему отопления или на поддержку занятости на госпредприятих. Экономический кризис, связанный с коронавирусом, - это серьезный кризис, однако он не должен стать причиной отмены или откладывания структурных реформ. Мы видим, если бы они начались несколько лет назад, то сейчас с экономической точки зрения Беларусь была бы в более выгодной экономической позиции. Но даже сейчас структурные реформы повысят устойчивость страны и ее готовность к будущему.

Всемирный банк напомнил, что Беларусь не должна печатать деньги на покрытие последствий пандемии - в конечном итоге это сделает только хуже экономике.

- Мне кажется очень важной мерой для Беларуси в этой серьезной ситуации, осознать, что невозможно просто скопировать меры бюджетной интервенции у других западных стран, которые могут себе это позволить. В Беларуси нет огромных средств, которые можно тратить на поддержку частных предприятий, и Беларусь не может печатать деньги, чтобы покрыть последствия эпидемии коронавируса. Потому что госдолг Беларуси номинирован в иностранной валюте и любое расширение денежно-кредитной политики приведет к ослаблению курса белорусского рубля и к ухудшения показателя соотношения госдолга к ВВП. Важно понимать, что принятие мер по последствиям эпидемии должно быть не количественным, а качественным. То есть, важно не количество затраченных на это средств. В первую очередь важно, чтобы улучшалось (или хотя бы не ухудшалось) качество частного сектора экономики, - считает Алекс Кремер.

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