2020-05-29T14:01:25+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко в подарок вручили макет самого мощного белорусского трактора

29 мая президент Беларуси посетил Минский тракторный завод
Захар ПЛАТОНОВ
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Трактор «BELARUS-4522» - один из самых мощных в мире, предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах. Фото: belta.byТрактор «BELARUS-4522» - один из самых мощных в мире, предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах. Фото: belta.by
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В ходе визита Александр Лукашенко ознакомился с положением дел на заводе и заявил, что коронавирус - это политика, а также проанонсировал послание к народу и парламенту.

Коллектив Минского тракторного завода подарил президенту макет трактора BELARUS-4522, - сообщает belta.by. Это трактор общего назначения тягового класса 8 с колесной формулой 4К4, выполненный по классической компоновке. В тракторе установлен двигатель Caterpillar C13, который соответствует по выбросам вредных веществ нормам Stage-IIIA.

Трансмиссия обеспечивает 16 передач переднего хода, 8 передач заднего. Максимальная мощность трактора - 466 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент -2048 Н·м.

Модель BELARUS-4522 была презентована в ноябре 2016 года и остается самым мощным трактором в линейке продукции МТЗ и одним из самых мощных колесных тракторов в мире. Пока машина проходит испытания, серийное производство еще не началось.

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