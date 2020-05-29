2020-05-29T14:03:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о господдержке во время пандемии: Не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать

Президент подчеркнул важность того, чтобы предприятия продолжали работать, делая упор на качество
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко, посещая МТЗ, напомнил о необходимости качественной работы. Фото: belta.by.Лукашенко, посещая МТЗ, напомнил о необходимости качественной работы. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 29 мая, Александр Лукашенко посетил и поздравил с юбилеем Минский тракторный завод.

Выступая перед коллективом МТЗ, президент затронул несколько тем, в том числе и актуальный вопрос - поддержку граждан и трудовых коллективов в борьбе с последствиями пандемии, сообщила пресс-служба президента.

Ранее Лукашенко заявлял, что поддерживать сотрудников бюджетных организаций власти будут - но «не чохом», то есть дифференцировано. Примерно то же, но другими словами он сказал и работникам завода, который, по информации пресс-службы, в 2020 году работает устойчиво, имеет свободные вакансии.

- То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места, - подчеркнул Лукашенко.

Выслушав доклад об экономической деятельности предприятия, глава страны напомнил, что важно не только произвести продукцию, но и сделать это качественно, чтобы не возникло проблем со сбытом.

Затем Александр Лукашенко вернулся к теме государственной поддержки во время пандемии. Здесь президент пояснил, что рассчитывать на выделение средств те или иные предприятия могут только под конкретные выгодные проекты и контракты и на небольшой срок.

- Просто разбрасывать деньги никто не будет, - еще раз напомнил глава республики.

Также белорусский лидер подчеркнул важность непрекращающейся работы предприятий, несмотря на нынешние условия. Так как если предприятие работает, то есть и зарплата.

- Задача одна - качество. Это главный вопрос нашей машиностроительной отрасли страны и конкретного завода в частности. Будете работать некачественно - будете ходить нищими, - процитировала sb.by главу государства.

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