День в день: Минское метро с 1 июня переходит на летнее расписание

В пресс-службе столичной подземки рассказали, как не застрять между ветками среди ночи

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Не отставая от графика календаря, Минский метрополитен решил перейти на летний режим работы уже с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена на официальном сайте.

Переход на летний режим означает, что уже со следующей рабочей недели, с 1 по 7 июня, и все лето поезда подземки будут ходить по новому расписанию. Так, утром во время пиковой заполняемости - с 7.00 до 9.00 утра и в вечерний пик с 17.00 до 19.00 - поезда «синей ветки» будут ходить с интервалом в 2,5 минуты, а «красной» - каждые 3 минуты.

- Узнать о движении поездов на ветках «Малиновка - Уручье» и «Могилевская - Каменная Горка» до 6.00 утра и после 23.00 вечера можно отдельно на каждой из станций. Такая информация размещена на инфостендах в кассовых залах, - добавили в пресс-службе.

Также в Минском метрополитене рассказали, что делать, чтобы среди ночи не застрять между ветками столичного метро.

- Осуществляя пересадку между станциями «Октябрьская» - «Купаловская» перед окончанием работы метро, следует приехать на пересадочный узел не на последнем, а на предпоследнем поезде, - уточнили в Минском метрополитене.

Летом метро будет работать с 5.30 до 1.10.

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