2020-05-29T15:09:01+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко - о приватизации: Вспоминаю слова мамы, которая говорила: «Не тронь чужого»

Президент Беларуси во время визита на МТЗ задался вопросом: как мы можем распродавать заводы, которые создавались поколениями?
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Александр Лукашенко на Минском тракторном заводе. Фото: belta.byАлександр Лукашенко на Минском тракторном заводе. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая посетил Минский тракторный завод, где общался с работниками. Президент в очередной раз высказался на тему приватизации крупных госпредприятий: мол, некоторые люди предлагают распродать государственные предприятия, а вырученные деньги направить на реформы. По его мнению, это красиво звучит только первоначально на словах, но не все так гладко.

- Это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод (он же государственный), завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю (я же уже не первый год президент): наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы. Мы это уже видели в России. Деньги разложат по карманам, будьте уверены, - передает слова Лукашенко belta.by.

По словам президента, он не против продажи госсобственности, но повальная приватизация - не его политика. Надо четко знать, за сколько готовы купить предприятие, и потом принимать взвешенное решение.

Александр Лукашенко вспомнил уроки из детства:

- Я часто вспоминаю свою маму, которая меня с детства учила. Я уже президентом стал, а она меня все учит. Она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого. Это закон моей жизни: все должно быть справедливо, чужого трогать нельзя, - сказал президент.

Он добавил, что не может просто так распродавать государственную собственность: ведь заводы создавались коллективами людей, предыдущими поколениями.

- Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям. Единственное к вам требование: будете работать некачественно - будете ходить нищими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете.

Также 29 мая Лукашенко высказался на тему господдержки во время пандемии, заявив, что не надо торопиться с вертолета деньги разбрасывать. А в подарок от коллектива МТЗ получил модель самого мощного белорусского трактора.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко - о приватизации: Вспоминаю слова мамы, которая говорила: «Не тронь чужого»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 мая 2020 года: преодолен еще один психологический рубеж – более 40 тысяч заболевших
День в день: Минское метро с 1 июня переходит на летнее расписание
Лукашенко о господдержке во время пандемии: Не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать
Лукашенко в подарок вручили макет самого мощного белорусского трактора
«Важно избежать самоуспокоения, что эпидемия находится на пике или идет на спад». Всемирный банк и ВОЗ обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Беларуси
В Беларуси продлили запрет на вывоз медицинских товаров
Лукашенко заявил, что коронавирус по большому счету - это политика
Александр Лукашенко проанонсировал послание к народу и парламенту
Последние звонки 30 мая отменили, но и алкоголь в этот день продавать не будут
В Минске за неправильную парковку с 1 июня будут блокировать колеса грузовиков
Внешний госдолг Беларуси в январе - апреле составил 16,6 млрд долларов
«Я не хотел убивать, поймите!» В Гомеле убийца жены священника сказал последнее слово - его могут посадить на 25 лет
Назначен новый глава Совета по развитию предпринимательства в Беларуси
Лукашенко о работе во время коронавируса: «На богатом Западе дикая безработица. Люди кастрюлями барабанят»
Депутаты Европарламента обратились к белорусам и восхитились их "мужеством и решимостью" в ситуации с коронавирусом
Украина открыла границы для стран ЕС и Молдовы. Но для Беларуси они по-прежнему закрыты
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Семейная пара в Смолевичском районе помогала пенсионерке по хозяйству, а потом украла у нее 10 тысяч долларов
ВОЗ: «Власти Беларуси сами решают, какие действия предпринять и, в частности, что делать с чемпионатом по футболу»
Пенсионер в Минске отдал автомобиль в ремонт, а мастер разобрал его на запчасти и сдал на металлолом
Спасение лебедя: птица запуталась в рыболовных сетях, но ее освободили
В ВОЗ обеспокоены ситуацией с развитием коронавируса в Беларуси
В роддома Минской области передали бесконтактные термометры
На пожаре в Молодечно мужчина вытащил соседку из огня
В 2020 году на службу в Вооруженные силы призовут до 100 молодых офицеров запаса
В Минске мужчина залез на крышу многоэтажки и угрожал, что спрыгнет
Охранял консульство Польши и спас человека от пожара. В Гродно милиционер Департамента охраны вытащил бездомного из огня