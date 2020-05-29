Лукашенко - о приватизации: Вспоминаю слова мамы, которая говорила: «Не тронь чужого»

Президент Беларуси во время визита на МТЗ задался вопросом: как мы можем распродавать заводы, которые создавались поколениями?

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая посетил Минский тракторный завод, где общался с работниками. Президент в очередной раз высказался на тему приватизации крупных госпредприятий: мол, некоторые люди предлагают распродать государственные предприятия, а вырученные деньги направить на реформы. По его мнению, это красиво звучит только первоначально на словах, но не все так гладко.

- Это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод (он же государственный), завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю (я же уже не первый год президент): наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы. Мы это уже видели в России. Деньги разложат по карманам, будьте уверены, - передает слова Лукашенко belta.by.

По словам президента, он не против продажи госсобственности, но повальная приватизация - не его политика. Надо четко знать, за сколько готовы купить предприятие, и потом принимать взвешенное решение.

Александр Лукашенко вспомнил уроки из детства:

- Я часто вспоминаю свою маму, которая меня с детства учила. Я уже президентом стал, а она меня все учит. Она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого. Это закон моей жизни: все должно быть справедливо, чужого трогать нельзя, - сказал президент.

Он добавил, что не может просто так распродавать государственную собственность: ведь заводы создавались коллективами людей, предыдущими поколениями.

- Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям. Единственное к вам требование: будете работать некачественно - будете ходить нищими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете.

Также 29 мая Лукашенко высказался на тему господдержки во время пандемии, заявив, что не надо торопиться с вертолета деньги разбрасывать. А в подарок от коллектива МТЗ получил модель самого мощного белорусского трактора.