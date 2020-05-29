Евросоюз открыл новую платформу для помощи бизнесу Беларуси в коронакризис

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Европейский союз старается оперативно реагировать на изменения, происходящие в странах Восточного партнерства (см. КСТАТИ). Не осталась без внимания и тема коронакризиса, которая так или иначе затронула экономику всех стран. Евросоюз открыл новую платформу – «COVID-19 информационная поддержка для бизнеса», которая поможет бизнесу Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины пережить это тяжелое время.

Белорусскому бизнесу сейчас особенно нелегко – меры поддержки государство принимает крайне медленно, а многие сферы с начала эпидемии потеряли до 99% прибыли. Понять, на какую поддержки можно рассчитывать, куда обратиться за консультацией и где получить план выхода из кризиса, поможет специально созданная для Беларуси платформа, которая аккумулирует все важные ссылки для малого и среднего бизнеса в Беларуси во время коронакризиса. Здесь можно узнать все изменения, происходящие в сфере малого и среднего бизнеса, новые меры поддержки, кредитные условия банков, нововведения в законодательстве, а также получить гранты на развитие своего дела в рамках программы. Для этого вам не нужно долго искать полезную информацию в интернете, отделять правдивые новости от спама и обзванивать государственные органы – все, что нужно, уже есть на данной платформе.

Кроме информационной поддержки, Европейская комиссия направляет экстренное финансирование в размере до 883 млн евро на восстановление всех стран партнерства в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Из них 100 млн евро – малому и среднему бизнесу, предпринимателям и самозанятым, чтобы упростить для них доступ к кредитам и перезапустить свое дело после коронакризиса. Меры экстренной помощи отличаются в каждой стране: например, в Армении 3 тысячи семей получили пакеты гуманитарной помощи, в Беларусь направили дополнительные машины скорой помощи и средства индивидуальной защиты, а компания в Грузии получила 12 швейных машин и в течение недели сшила 40 тысяч медицинских халатов.

КСТАТИ

Восточное партнёрство — это проект Европейского союза, который направлен на усиление взаимодействия с его восточными соседями. Проект объединяет шесть стран бывшего Советского Союза - Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину - для обмена опытом по самым разным направлениям. Среди них – развитие экономики, налаживание торговых связей, экологическая безопасность, борьба с организованной преступностью и многие другие.

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